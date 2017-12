Ansbach: Blutende Gesichtsverletzung - Schwerverletzter hält Auto an

Bei einer Schlägerei wurde in der Nacht auf Freitag ein 26-Jähriger in Ansbach schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, sind die Umstände der Tat bisher noch sehr unklar.Demnach hat sich die Tat gegen Mitternacht in der Kanalstraße abgespielt. Durch einen Autofahrer wurden die Ordnungshüter darüber verständigt, dass ihn eine Person mit einer massiven Schnittverletzung im Gesicht auf der Straße angehalten hatte und um Hilfe bat. Der Mann wurde umgehend zunächst ins Klinikum und anschließend in die Gesichtschirurgie nach Erlangen weiterverlegt.Wie die ersten polizeilichen Ermittlungen ergaben, kam es kurz vorher in einer Wohnung zu einem handfesten Streit zwischen dem später Verletzten und einem 22-jährigen Gast. Spuren in der Wohnung, unter anderem ein umgeworfener Fernseher, deuteten eindeutig darauf hin. Auch der Grund der Verletzung dürfte feststehen. Eine verglaste Zwischenwand im Treppenhaus war zerborsten und dürfte die Verletzung beim 26-Jährigen verursacht haben. Es ist nun Aufgabe der Polizei, in den nächsten Tagen Licht ins Dunkel zu bringen.Der unverletzte Kontrahent zeigte sich zudem äußerst unkooperativ und war auch wegen seines Alkoholpegels von über 2,5 Promille nicht gerade in der Lage, vernünftige Hinweise zu geben.