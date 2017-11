Ansbach: 67-Jähriger missbraucht Feuerwehr als Schlüsseldienst

Ein 67 Jahre alter Mann hat in Ansbach am Samstag gegen 18 Uhr den Notruf gewählt, weil er sich aus seiner Wohnung ausgesperrt hatte. Wie die Polizei am Sonntag berichtet, teilte der Mann mit, dass er Essen auf dem Herd stehen habe und dieses nun anbrenne. Sofort wurden Feuerwehr und eine Polizeistreife zu der Wohnung im Ortsteil Schalkhausen entsandt. Um einen Brand zu verhindern, öffnete die Feuerwehr die Tür.In der Wohnung konnte dann aber nicht auf dem Herd festgestellt werden. Der deutlich alkoholisierte 67-Jährige gab letztendlich zu, dass er sich mit seiner Aktion lediglich den Schlüsseldienst hatte sparen wollen.Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Missbrauch von Notrufen eingeleitet.