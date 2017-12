Ansbach: 15-Jähriger bedroht Mädchen mit Softair-Pistole

Am Mittwoch, 27.12.2017, 15:10 Uhr, trafen sich zwei 15-Jährige zu einer "Aussprache" am Spielplatz in Meinhardswinden. Das teilt die Polizei mit. Auf dem Spielplatz bedrohte dann der 15-jähriger Junge ein 15-jähriges Mädchen mit einer echt aussehenden Waffe.Es folgte ein Gerangel zwischen den beiden, bei dem die 15-Jährige versuchte, dem 15-Jährigen die Waffe zu entreißen. Im Verlauf dieses Gerangels schlug der 15-jährige Junge zwei Mal die Waffe auf den Kopf des 15-jährigen Mädchens, außerdem schlug er sie mit der Faust in die Rippen.Der 15-jährige Junge führte ein verbotenes Messer, ein sogenanntes Butterfly-Messer, mit sich, setzte dieses allerdings nicht ein. Nachfolgende Ermittlungen ergaben, dass es sich bei der Schusswaffe umeine sogenannte Softair-Waffe gehandelt hatte, die ebenso wie das Messer sichergestellt wurde.Gegen den 15-jährigen Jungen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung sowie wegen Verstößen nach dem Waffengesetz eingeleitet.