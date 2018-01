Alle Warnungen missachtet: Mann steuert Pkw mitten ins Hochwasser

Fahrer muss Kosten für den Einsatz tragen - plus Bußgeld





Am Freitagmorgen fuhr ein 38-jähriger Mann gegen 6:25 Uhr auf der Staatsstraße 2385 von Wittelshofen kommend in Fahrtrichtung Weiltingen. Dieser Bereich war jedoch aufgrund der aktuellen Hochwasserlage an der Wörnitz für die Durchfahrt mit jeweils zwei Verkehrszeichen und zusätzlichen Warnbaken gesperrt.Trotzdem setzte sich der in der Region wohnhafte Mann über das Verbot hinweg und versuchte, die Strecke und den überfluteten Bereich in Richtung Ruffenhofen zu durchfahren. Wie bereits Anfang dieser Woche in einem ähnlichen Vorfall geschehen, streikte auch in diesem Fall der Motor des Pkws und das Fahrzeug blieb inmitten des Hochwasserbereichs stehen.Der Mann konnte sich selbst aus dem Wagen befreien und über Notruf Hilfe anfordern. Schließlich konnte die Freiwillige Feuerwehr Wittelshofen das beschädigte Kfz aus dem Wasserbereich herausziehen.Noch vor Ort erhoben die Polizeibeamten ein Bußgeld gegen den Mann. Die Kosten für den Rettungseinsatz werden dem Verursacher zudem in Rechnung gestellt werden.