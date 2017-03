Wassertrüdingen: Rote Ampel übersehen - Seniorin fährt 5-Jährigen an

Eine 74-Jährige Frau hat am Mittwoch in Wassertrüdingen (Lkr. Ansbach) einen 5-Jährigen angefahren und schwer verletzt.



Wie die Polizei mitteilt, fuhr die Seniorin gegen 15.30 Uhr die Oettinger Straße in Richtung Osten. Gleichzeitig wollte eine 38-jährige Frau mit ihrem fünfjährigen Sohn die Straße an einem Fußgängerübergang überqueren.



Die Seniorin übersah eine rote Ampel und fuhr ungebremst weiter. Dabei lief ihr der Junge gegen die linke Fahrzeugseite. Sein rechter Fuß wurde überrollt.



Das Kind wurde vor Ort notärztlich versorgt und mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Nürnberg geflogen. Es kam zu mehreren Knochenbrüchen an Fuß und Bein. Lebensgefahr bestand laut Polizei jedoch nicht.



Gegen die Auto-Fahrerin wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.