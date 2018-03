Urlaub im Fränkischen Seenland: Sonne, Segel und Sandstrände

Weiße Segel überall auf dem Wasser, immer wieder Buchten mit Sandstränden - nein, wir befinden uns nicht in der Südsee. Vielmehr - eigentlich kaum zu glauben - immer noch in Franken. Im südlichen Teil allerdings, unweit von Gunzenhausen, im fränkischen Seenland. In Gunzenhausen haben wir uns mit Hans-Dieter Niederprüm getroffen. Er ist Geschäftsführer des Tourismusverbands Fränkisches Seenland. Und würde uns gern mehr zeigen, als nur die Region um den Brombachsee. Egal ob Wanderer, Radfahrer oder kulturell Interessierte, die Region biete eine ganze Menge, ist zu hören. Wir bleiben dabei, der Brombachsee soll's sein.



Vor der Stippvisite gibt's im "Landgasthaus Linde" in Stirn eine Stärkung. Küchenchef Stefan Maurer hat uns eine seiner Spezialitäten zubereitet - Zanderfilet mit Spargelrisotto. Aus letzterem lässt sich Liebstöckel und Pistazie angenehm herausschmecken. Ein gelungener Einstand der Tour, die uns rund um den Brombachsee führen wird. Der hat übrigens immerhin die Größe des Tegernsees. Den Vergleich hört unser Tourismusführer nicht so gern. Aber wenn schon ein Vergleich, dann streicht er die örtlichen Vorzüge gern heraus. Der Tegernsee sei quasi zugebaut. Ganz anders ist die Situation am Brombachsee. Er ist nahezu von jeder Seite für den Urlauber frei zugänglich. Ein Alleinstellungsmerkmal, wird versichert. Was natürlich etwas mit der Geschichte des Sees zu tun hat. Er ist ein von Menschenhand geschaffenes künstliches Gebilde. Ein Überleitungssystem sorgt dafür, dass so Wasser aus dem wasserreichen Südbayern in das regenarme Franken umgeleitet werden kann. Das funktioniert über den Main-Donau-Kanal, aber eben auch über den Brombachsee. Zu dem Zweck wurde er errichtet. Dass auf diese Weise ein attraktives Naherholungsgebiet entstand, ist gleichsam eine angenehme Begleiterscheinung. Eine eigene Seeninfostelle neben der Mandlesmühle in unmittelbarer Dammnähe informiert über die umfangreichen Bauarbeiten.



Die Region bietet sich gerade für Campingfreunde als Anlaufstation an. Auf dem Waldcamping Brombachsee braucht man nicht einmal ein eigenes Wohnmobil. Das Campingflair kann auch genießen, wer sich eines der Trollhäuschen oder einen Zirkuswagen anmietet. Sogar in einem Fass kann übernachtet werden, wobei die Kinder in einem eigenen Kinderfass untergebracht werden.



Wer am See Urlaub macht, will natürlich hinaus aufs Wasser. Auch das geht. In Langlau können in einer Segelschule nicht nur Boote gemietet werden. Es werden zudem Segelkurse für Anfänger angeboten.

Wer mit seinem Wohnmobil nicht unbedingt die Nähe des Sees benötigt, sondern gern an exponierter Stelle übernachten möchte, dem sei der Wohnmobilstellplatz "Panorama" in Enderndorf empfohlen. Nomen est omen - wer hier in erster Reihe steht, kann abends bei einem Glas Wein einen phantastischen Blick auf den Brombachsee genießen. Und sollte es mal regnen - es gibt Alternativen. In unmittelbarer Nähe liegt das Städtchen Spalt, das dem gleichnamigen Hopfenanbaugebiet den Namen gegeben hat. Im dortigen Kornhaus ist ein neues Hopfen-Museum eingerichtet, und in der örtlichen Brauerei gibt's Führungen mit Bierprobe.