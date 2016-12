Unfall bei Lehrberg: Beifahrer stirbt bei Kollision

Bei einem Frontalzusammenstoß von zwei Autos auf einer Bundesstraße in Mittelfranken ist ein junger Beifahrer tödlich verletzt worden.Laut Polizei fuhr ein VW, besetzt mit zwei Männern im Alter von 24 und 26 Jahren, die Bundesstraße 13 in Richtung Würzburg. Auf Höhe Lehrberg kam das Fahrzeug in einer Rechtskurve aus noch ungeklärter Ursache nach links in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit dem Dienstfahrzeug einer US-amerikanischen Militärpolizeistreife.Der 26-jährige Beifahrer wurde aus dem Polo geschleudert und starb noch unmittelbar an der Unfallstelle. Der 24-jährige Fahrer des VWs sowie die beiden Militärpolizisten erlitten schwere Verletzungen und mussten in umliegende Krankenhäuser transportiert werden.Während der Unfallaufnahme war die Bundesstraße 13 zwischen 6 Uhr und 10 Uhr komplett gesperrt.