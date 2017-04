Unbekannter ritzt Hakenkreuz an die Tür eines Pfarramts in Lehrberg - Polizei sucht Zeugen

Am Wochenende (15. bis 16. April) beschädigte ein bislang Unbekannter die Eingangstür eines Pfarramts in Lehrberg (Landkreis Ansbach), wie die Polizei mitteilt. Die Ansbacher Kriminalpolizei sucht nun Zeugen des Vorfalls.



Im Zeitraum zwischen Samstag 12 Uhr und Sonntag 15 Uhr ritzte der Unbekannte ein Hakenkreuz in die Eingangstür des Gebäudes an der Oberen Hindenburgstraße. Nach einer ersten Schätzung entstand so ein Sachschaden von etwa 100 Euro.



Die Kriminalpolizei Ansbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0911 21 12 33 33 zu melden.