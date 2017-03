Unbekannte schlagen 16-jährige Schülerin in Ansbach

Zwei Unbekannte haben eine junge Schülerin am Sonntag in Ansbach geschlagen.



Am Sonntag um 2 Uhr wollte eine 16-jährige Schülerin eine Bahnunterführung in Richtung Stadtzentrum durchqueren. Dabei sprachen sie zwei unbekannte Männer an. Anschließend schlug ihr einer der Männer mit der flachen Hand ins Gesicht. Die Schülerin erlitt eine leichte Rötung der Wange.



Die beiden unbekannten Täter werden wie folgt beschrieben:

Etwa 20 bis 25 Jahre alt, südländisches Aussehen, sie sprachen gebrochenes Deutsch, hatten dunkle Haare und trugen jeweils einen Bart.



Hinweise nimmt die Polizei Ansbach unter Telefon 0981/9094114 entgegen.