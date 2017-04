Unbekannte brechen in Realschule in Ansbach ein

Unbekannte Täter brachen in der Nacht zum Freitag in die staatliche Realschule Ansbach ein, wie die Polizei berichtet. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.



Im Zeitraum zwischen 19:45 Uhr und 06:45 Uhr drangen die Täter über ein rückwärtiges Fenster in das Schulgebäude in der Schreibmüllerstraße ein. Anschließend brachen sie in der Aula der Schule insgesamt vier Getränkeautomaten auf und entwendeten aus diesen Wechselgeld in unbekannter Höhe. Die Automaten wurden dabei stark beschädigt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf schätzungsweise 3.000 Euro. Zudem brachen die Täter im Schulgebäude einen Kabelkasten und eine Tür auf.



Da einer der beschädigten Getränkeautomaten über einen eigenen Wasseranschluss verfügt, trat in Folge des Aufbruchs Wasser aus und flutete den gesamten Bereich der Aula. Angestellten einer Reinigungsfirma gelang es letztlich, das ausgelaufene Wasser aus der Aula zu entfernen. Ob und in welcher Höhe durch das ausgetretene Wasser weiterer Sachschaden entstanden ist, kann bislang noch nicht abgeschätzt werden.



Die Beamten der Kriminalpolizei Ansbach ermitteln gegen unbekannt und suchen Zeugen. Verdächtige Wahrnehmungen können dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Rufnummer 0911 2112-3333 mitgeteilt werden.