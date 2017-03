Tätliche Auseinandersetzungen in Ansbach mit drei verletzten

Gleich zwei tätliche Auseinandersetzungen hat es am Sonntag in Ansbach gegeben. Dabei verletzten sich drei Menschen leicht, berichtet die Polizei.



Am Sonntag gegen 5.40 Uhr stieß ein 25-Jähriger a mit seiner Bierflasche in einer Kneipe in der Eyber Straße etwas zu ungestüm gegen die Bierflasche eines 24-Jährigen. Dessen Flasche ging daraufhin kaputt und er verletzte sich leicht an der Hand. Ob der Mann sich nun über die Schnittwunde ärgerte oder über die Tatsache, dass er sein Getränk verlor, ist nicht bekannt. Allerdings warf er wütend seine kaputte Flasche in Richtung des 25-Jährigen, der dem Geschoss jedoch ausweichen konnte. Der Ältere wurde dann aber doch noch leicht verletzt, da jemand - wer, ist noch nicht bekannt - Pfefferspray einsetzte.



Beide Kontrahenten waren mit zwei beziehungsweise 1,6 Promille deutlich alkoholisiert. Bei der Auseinandersetzung wurde außerdem der Türrahmen der Bar beschädigt. Der Sachschaden beträgt hier etwa 100 Euro. Die Polizei Ansbach ermittelt nun wegen diverser Delikte.



Bei einer weiteren Auseinandersetzung am Rande eines Sportplatzes in Ansbach gerieten ein 73-Jähriger und ein 66-Jähriger Ansbacher aneinander. Der Ältere soll den Mann geschubst haben, der sich dann aufgrund des folgenden Sturzes eine kleine Platzwunde im Gesicht zuzog, die vor Ort vom Rettungsdienst versorgt wurde. Die Hintergründe sind bislang nicht bekannt, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.