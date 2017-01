Streit artet in Ansbach aus: Mann verletzt Kontrahent mit Scherenstich

Am Mittwochabend eskalierte ein Streit in Ansbach. Laut ersten Informationen des Nachrichtenportals News 5 zückte ein Mann vor dem Büro- und Geschäftskomplex "CityPark" zwei Scheren und stach auf seinen Widersacher ein. Dieser wurde verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.Wie schwer das Opfer verletzt ist, war am Abend noch unklar. Der Täter ist flüchtig, von ihm fehlte am Abend noch jede Spur.