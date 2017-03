Schwerer Unfall bei Langfurth: Mann stirbt eine Woche später im Krankenhaus

Am Mittwoch, 22.02.2017, gegen 14.40 Uhr, befuhr ein 87-jährige Pkw-Fahrer die Ortsverbindungsstraße von Stöckau Richtung Oberkemmathen. An der Kreuzung der Verbindungsstraße von der Staatsstraße 2220 nach Langfurth übersah er einen von rechts kommenden und durch Vorfahrtszeichen bevorrechtigten Pkw, der von einem 48-jährigen gesteuert wurde. Dies berichtet die Polizei.



Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrer schwer verletzt. Der Ältere wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Ansbach geflogen und der Jüngere wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus Dinkelsbühl gebracht. An den beiden Fahrzeugen und einem beschädigten Zaun entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 6.200 Euro. Der 87-jährige Unfallbeteiligte verstarb am frühen Montagmorgen im Krankenhaus Ansbach an den erlittenen Verletzungen.



Beide Pkw mussten abgeschleppt werden. An den Bergungsarbeiten waren die Feuerwehren Langfurth

und Oberkemmathen beteiligt.