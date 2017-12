Rothenburg: Stoppschild übersehen - Beifahrerin verletzt

Zu einem Unfall mit einer mittelschwer verletzten Frau kam es am Dienstag um 9.10 Uhr in Rothenburg ob der Tauber.



Wie die Polizei mitteilt, ignorierte eine 61-Jährige auf der Fahrt von Bettenfeld in Richtung Schnepfendorf ein Stopp-Schild und fuhr in den Kreuzungsbereich ein.Dort stieß die 61-Jährige aus Hohenlohe mit einem von Bossendorf in Richtung Rothenburg fahrenden Auto zusammen.



Ihr Pkw wurde bei dem heftigen Anstoß in die angrenzende Wiese geschleudert. Während die beiden Fahrer augenscheinlich unverletzt blieben, erlitt die 51-jährige Beifahrerin im vorfahrtsberechtigten Auto mittelschwere Verletzungen und wurde mit dem BRK ins Rothenburger Krankenhaus eingeliefert.



An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, sie waren nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden an den Pkw beläuft sich auf rund 15.000 Euro.