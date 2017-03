Polizei in Ansbach warnt: Immer mehr Erpressungen mit Nacktfotos im Netz

Immer wieder werden Personen von vermeintlichen Internetbekanntschaften in Chatrooms oder in sozialen Netzwerken um das Zusenden privater Nacktaufnahmen gebeten und damit dann erpresst. Die mittelfränkische Polizei warnt vor dieser Masche.



Allein in Ansbach sind in den vergangenen Wochen mehrere Anzeigen bei der Kriminalpolizei eingegangen. Drei Bürger aus dem Landkreis wurden von bislang Unbekannten zur Überweisung von einigen tausend Euro genötigt. Die Erpresser drohten bei Nichtzahlung mit der Veröffentlichung der Nacktfotos oder -videos und mit der Weiterleitung etwa an den Arbeitgeber, Freunde oder Bekannte.



Die Polizei warnt ausdrücklich davor, private Nacktaufnahmen, die nicht für die Öffentlichkeit gedacht sind, in Chaträumen oder über die sozialen Medien an Internetbekanntschaften zu verschicken, da ein Missbrauch der Aufnahmen nie ganz ausgeschlossen werden kann.