Unfall im Kreis Ansbach: Motorrad kollidiert bei Dinkelsbühl mit Linienbus - Biker stirbt

Tödlicher Unfall bei Dinkelsbühl in Mittelfranken



Der tödliche Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei am Samstagabend auf der Kreisstraße AN44 zwischen Dinkelsbühl und Hardhof im Landkreis Ansbach im westlichen Mittelfranken.Der 66-Jährige Busfahrer war während einer Dienstfahrt mit dem Bus gegen 19.45 Uhr auf der Kreisstraße in Richtung Dinkelsbühl unterwegs, als ein entgegenkommender Fahrer mit seinem Motorrad aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet und frontal mit dem Bus zusammenstieß.Der Busfahrer konnte sein Fahrzeug gerade noch verlassen, bevor das Motorrad und der Bus in Flammen aufgingen. Reanimationsversuche beim Motorradfahrer blieben erfolglos, er starb noch an der Unfallstelle. Der Busfahrer kam vorsorglich mit dem Rettungsdienst in eine Klinik.Die Freiwilligen Feuerwehren aus Dinkelsbühl und Segringen waren mit Löscharbeiten beschäftigt. Für die Dauer der Unfallaufnahme durch die Polizei Dinkelsbühl war die Kreisstraße über Stunden komplett gesperrt.Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Ansbach kam ein Sachverständiger zur Erforschung der Unfallursache vor Ort. Der Gesamtsachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 15.000 Euro.