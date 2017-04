Missglücktes Überholmanöver in Dinkelsbühl - zwei Menschen schwer verletzt

Bei einem Unfall am Montag wurden in Dinkelsbühl zwei Menschen schwer verletzt.



Zur Unfallzeit fuhren zwei Autos hintereinander auf der Nördlinger Straße in Richtung Süden. Laut Polizei wollte das vordere Auto - gelenkt von einer 47-jährige Frau - an der Kreuzung mit der Wethgasse nach links abbiegen.



In diesem Moment überholte ein 38-Jähriger die beiden anderen Autos mit hoher Geschwindigkeit. Dabei streifte der Mann das Auto der 47-Jährigen und wurde dadurch in den Gegenverkehr katapultiert. Dort krachte der 38-Jährige frontal in das Auto eines 39-Jährigen udn schob diesen über 13 Meter rückwärts gegen zwei geparkte Wagen.



Die beiden Männer wurden schwer verletzt ins Krankenhaus Dinkelsbühl gebracht. Es entstand ein Sachschaden von etwa 30.000 Euro.



Der Unfallhergang wurde von mehreren unabhängigen Zeugen beobachtet und bestätigt. Es wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.