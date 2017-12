Mann entblößt sich in Neuendettelsau vor zwei Kindern auf Spielplatz

Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, trat bereits am späten Samstagnachmittag auf einem Spielplatz in Neuendettelsau ein Exhibitionist auf. Die Kriminalpolizei Ansbach bittet um Zeugenhinweise.



Laut Polizei entblößte sich der Unbekannte im Zeitraum zwischen 17.30 Uhr und 18 Uhr vor zwei im Sandkasten spielenden Kindern. Die durch die beiden Mädchen alarmierten Mütter konnten den Mann vor dessen Verschwinden noch kurz auf dem Spielplatz an der Weiherstraße sehen.



Der Tatverdächtige, der ein Fahrrad mit Fahrradanhänger mitführte, wird wie folgt beschrieben:

Etwa 16 Jahre alt, ungefähr 170 cm groß, schlank, kurze schwarze Haare, dunkler Oberlippenbart, dunkler Hauttyp.



Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Rufnummer 0911/ 2112-3333 entgegen.