"Made in Germany": Adidas will wieder stückweise in Deutschland produzieren

Der Sportartikelhersteller Adidas bringt die Produktion ein Stück weit zurück vor die Haustür: 23 Jahre nach der Schließung der letzten konzerneigenen Fabrik in Deutschland rollt der fränkische Konzern das Projekt "Made in Germany" neu auf. Bislang hatte Adidas hierzulande lediglich ein Werk in Scheinfeld, in dem hauptsächlich Fußballschuhe gefertigt werden.



Im Herbst sollen die ersten 500 Paar in Deutschland gefertigten Laufschuhe in den Handel gehen, kündigte der Konzern am Dienstag in Ansbach an.



Vom kommenden Jahr an soll die Produktion dann in Serie gehen. Etwa eine halbe Million Paar Schuhe pro Jahr könnten dann in der Heimat entstehen.

Möglich machen es die Fortschritte bei der Automatisierung. Gefertigt werden die Schuhe fast ausschließlich von Robotern. Zusammen mit der Oechsler AG hat Adidas eine 4600 Quadratmeter große Fertigung für die kommerzielle Serienproduktion gebaut.



Eine weitere Anlage ist im kommenden Jahr in den USA geplant. Bislang fertigt Adidas seine Schuhe in Asien, und die dortigen Fabriken wird es auch weiter geben. Im vergangenen Jahr kamen von dort rund 300 Millionen Paar.