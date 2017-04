Lichtenau: 41-Jähriger mit Stichverletzung in Gemeinschaftsunterkunft gefunden

Am Dienstagabend wurde in einer Gemeinschaftsunterkunft in Lichtenau (Landkreis Ansbach) ein Bewohner mit einer Stichverletzung im Oberkörper aufgefunden. Die Tatumstände sind noch unklar.



Nach derzeitigem Ermittlungsstand fanden Mitbewohner den verletzten 41-Jährigen kurz nach 17.30 Uhr in seinem Zimmer und verständigten den Rettungsdienst. Das teilt die Polizei mit.



Nach notärztlicher Erstversorgung brachte ein Rettungshubschrauber den Verletzten zur Behandlung in ein Krankenhaus. Nach ärztlicher Einschätzung befindet sich der Mann nicht in Lebensgefahr.



Die Umstände, wie es zu der Verletzung kam, sind derzeit noch völlig unklar.



Beamte der Ansbacher Kriminalpolizei kamen zur Spurensicherung vor Ort und übernahmen die weiteren Ermittlungen.