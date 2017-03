Landkreis Ansbach: Frau angefahren und schwer verletzt

Als eine 75-Jährige am Donnerstagmittag gegen 11.15 Uhr die Oettinger Straße in Wassertrüdingen im Landkreis Ansbach an einer Fußgängerampel bei Grünlicht überqueren wollte, wurde sie von einem Auto erfasst, berichtet die Polizeiinspektion Dinkelsbühl.



Die Fahrerin, die stadtauswärts unterwegs war, hat das für sie angezeigte Rotlicht zu spät erkannt und erfasste die Fußgängerin mit dem rechten Außenspiegel.



Die 75-Jährige stürzte zu Boden und wurde schwer verletzt in Krankhaus Dinkelsbühl gebracht. Die Autofahrerin blieb unverletzt, an ihrem Fahrzeug entstand kein Schaden.