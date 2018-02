Landkreis Ansbach: Defektes Heizgerät löste Brand in Holzlager aus

Das Holzlager habe wegen eines Defekts an einem Heizgerät vor einer Woche Feuer gefangen und sei daraufhin komplett ausgebrannt, teilte die Polizei am Dienstag mit.In der Lagerhalle standen zwei holzverarbeitende Maschinen, ein Lastwagen in der Nähe wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei schätzt den Schaden inzwischen auf 600.000 Euro. Verletzt wurde niemand.