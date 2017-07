Landkreis Ansbach: 28-Jähriger stürzt von Baugerüst

Nach einem Sturz von einem Baugerüst musste ein 28-jähriger Arbeiter am Montagvormittag per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.



Wie die Polizei berichtet, war der Arbeiter gegen 11 Uhr im Geslauer Ortsteil Oberndorf (Kreis Ansbach) mit Schleifarbeiten an einem Gebäudegiebel beschäftigt, als er aus etwa drei Metern Höhe vom Gerüst zu Boden stürzte. Nach dem Stand dder Ermittlungen stand der 28-Jährige auf einer auf dem Baugerüst aufgestellten Klappleiter und verlor aus bislang noch unbekannten Gründen den Halt. Der Arbeiter zog sich bei dem Sturz Verletzungen am Oberkörper zu.



Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden liegen laut Polizei nicht vor. Die zuständige Berufsgenossenschaft wird in die Unfallermittlungen mit eingebunden.