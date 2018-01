LKW kippt auf A6 um und verliert Ladung

Am Freitagmorgen kippte ein Lastkraftwagen auf der A 6 bei Aurach (Landkreis Ansbach) um. Aufgrund der Bergungsarbeiten ist eine Fahrspur aktuell gesperrt (Stand: 10:00 Uhr).



Der 46-jährige Fahrer eines Lastkraftwagens befuhr gegen 06:30 Uhr die A 6 in Fahrtrichtung Amberg.

Zwischen den Anschlussstellen Feuchtwangen-Nord und Aurach verlor der Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Lastwagen kippte daraufhin um und kam am Grünstreifen seitlich zum Liegen.



Hierbei wurde auch ein Großteil des geladenen Tongranulats zum Teil auf der Fahrbahn verstreut. Der 42-Jährige wurde durch das Unfallgeschehen mit leichten Verletzungen aus dem Führerhaus geborgen und in ein Krankenhaus verbracht.



Der entstandene Sachschaden wird auf circa 100.000 Euro geschätzt.Für die Dauer der Bergungsarbeiten ist die rechte Fahrspur in Fahrtrichtung Amberg bis auf weiteres gesperrt.



Zur Aufklärung der Unfallursache werden Zeugen des Unfallhergangs gebeten, sich mit der Verkehrspolizeiinspektion Ansbach unter der Telefonnummer 0981/9094-0 in Verbindung zu setzen.