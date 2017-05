Kreis Ansbach: Motorrad gerät ins Schleudern - Fahrer schwer verletzt

Mit mehreren Knochenbrüchen wurde ein 51-jähriger Motorradfahrer von einem Rettungshubschrauber in ein Nürnberger Krankenhaus geflogen. Dies berichtet die Polizei.



Der 51-Jährige war am Montag kurz nach 09.30 Uhr auf der Staatsstraße 2249 zwischen Schonbronn und Hagenau unterwegs, als er ohne Fremdeinwirkung in einer Rechtskurve nach links ins Bankett kam. Das Motorrad geriet beim Gegenlenken ins Schleudern, worauf der 51-Jährige stürzte. Am Fahrzeug entstand Sachschaden von etwa 5.000 Euro.