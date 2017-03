Kreis Ansbach: Motorrad erfasst Siebenjährigen Schüler

Ein Siebenjähriger wurde am Montagmorgen beim Überqueren der Straße in Birkach schwer verletzt.



Ein Erstklässler befand sich am Montag kurz nach 7 Uhr auf dem Weg zur Bushaltestelle in Birkach . Dabei wollte er die Kreisstraße am Ortsende von Birkach Richtung Sickersdorf von der Siedlung kommend überqueren. Der Junge, der mit einer auffallenden neonfarbenen Jacke bekleidet war, ließ einen aus Richtung Herrieden herannahenden Pkw passieren. Er erkannte beim Losrennen allerdings nicht, dass dahinter noch ein Leichtkraftrad in gleicher Richtung unterwegs war.



Der 17-jährige Motorradfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, erfasste den Jungen und schleuderte ihn zu Boden. Der Bub, der Brüche und offenbar eine Gehirnerschütterung erlitt, musste schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt, mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Würzburg geflogen werden.

Der Sachschaden am Zweirad beläuft sich auf rund 100 Euro.