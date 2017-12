Kreis Ansbach: Frau auf offener Straße niedergestochen

Ein 24-jähriger Mann steht im Verdacht am Montagnachmittag (8. Mai) eine 22-jährige Frau in Neuendettelsau (Landkreis Ansbach) niedergestochen zu haben, wie die Polizei Mittelfranken mitteilt. Der Mann konnte festgenommen und die Tatwaffe sichergestellt werden.





Mutiger Zeuge schreitet ein





Soweit bis jetzt bekannt stach der 24-Jährige das Opfer gegen 16.30 Uhr auf der Hauptstraße des Ortes nieder. Ein Zeuge wurde auf die Situation aufmerksam und erreichte durch sein couragiertes Einschreiten, dass der Angreifer von der bereits am Boden liegenden Frau abließ.



Die Geschädigte kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus, während sich der Tatverdächtige widerstandlos am Tatort festnehmen ließ.



Die Beamten des zuständigen Fachkommissariats der Kriminalpolizeiinspektion Ansbach haben die Ermittlungen vor Ort übernommen. Nach ihren bisherigen Erkenntnissen kennen sich der mutmaßliche Täter und sein Opfer, die näheren Hintergründe der Tat sind allerdings noch unklar.



Die Staatsanwaltschaft Ansbach stellte indes Haftantrag gegen den Beschuldigten wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts.