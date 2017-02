Kreis Ansbach: Betrunkener stürzt in Straßengraben - Lebensgefahr

Glück im Unglück hatte der 43-Jähriger, der stark betrunken im Straßengraben gefunden wurde. Der Mann war laut Polizei so alkoholisiert, dass er nicht mehr ansprechbar. Ursprünglich war gegen 00.45 Uhr zu Fuß auf der Staatsstraße zwischen Häuslingen und Herrieden im Kreis Ansbach unterwegs, als er in den Straßengraben stürzte, aus eigener Kraft nicht mehr aus diesem herauskam und dann dort liegen blieb.



Glücklicherweise trug er eine Warnweste, so dass ein Lkw-Fahrer ihn bemerkte, der daraufhin Polizei und Rettungsdienst verständigte.



Der Mann musste dann auch zur weiteren Behandlung in ein Klinikum gebracht werden. Angesichts der winterlichen Temperaturen bestand bei dem Mann konkrete Lebensgefahr.