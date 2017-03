Kreis Ansbach: Arbeiter stürzt von Stahlträger in die Tiefe und verletzt sich

Ein Betriebsunfall hat sich am Montag in einem Holzverarbeitungsbetrieb in Wippenau ereignet. Dabei verletzte sich ein 21-jähriger Arbeiter, teilt die Polizei mit.



Ein 21-Jähriger reparierte eine Maschine im Kellergeschoss. Um 14 Uhr stürzte er dabei von einem etwa ein Meter hohen Stahlträger. Mit seinem Oberkörper prallte er dann gegen ein Stahlelement.



Der Mann konnte sich wegen seiner starken Schmerzen nicht mehr bewegen. Deshalb wurde die Feuerwehr alarmiert, um den Verletzten aus dem Kellerraum zu bergen. Mit einer Thoraxprellung und um eine Verletzung der Wirbelsäule auszuschließen, wurde er ins Klinikum in Ansbach eingeliefert.



Die Feuerwehren aus Flachslanden, Leutershausen und Ansbach waren mit etwa 50 Rettungskräften im Einsatz. Dazu ein Rettungswagen und ein Notarzt. Ein Fremdverschulden für den Unfall und ein Verstoß gegen die Sicherheitsvorschriften scheiden aus.