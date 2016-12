Gerolfingen: Unbekannter zerreißt Pullover und schlägt 19-Jährigen

Nach einer Gerolfinger Weihnachtsfeier in Gerolfingen im Kreis Ansbach kam es am frühen Morgen des Heiligabends um 05.20 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung.



Wie die Polizei berichtet, stand ein 19-Jähriger zusammen mit seinem Freund an der Hauptstraße in Gerolfingen, als sich zwei unbekannte junge Männer dazugesellten.



Zwischen den beiden Parteien kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung. Dann versetzte einer der beiden Unbekannten dem 19-Jährigen einen Faustschlag ins Gesicht und zerriss ihm seinen Pullover.



Die beiden Unbekannten sollen danach in Richtung Gerolfinger Badeweiher geflüchtet sein. Der Geschädigte, der nicht unerheblich alkoholisiert war, hatte die beiden verfolgt, sie dann jedoch aus den Augen verloren. Das Resultat des Faustschlages war eine Platzwunde an der Lippe und ein abgebrochener Zahn. Der Pullover hatte einen Wert von 100 Euro. Gegen den derzeit unbekannten Schläger wurden die Ermittlungen aufgenommen.