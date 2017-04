Angriff auf Rettungskräfte: Frau schlägt in Ansbach Polizistin ins Gesicht

52-Jährige schlug Polizistin ins Gesicht



Am Donnerstag, gegen 9.55 Uhr, befand sich eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Ansbach in der Neustadt bei einer Unfallaufnahme, weil zuvor ein 48-Jähriger mit einem Pkw rückwärts gegen eine Straßenlaterne gefahren war.Als die Streifenbesatzung, die von einer Polizeibeamtin in Ausbildung begleitet wurde, nach der Verkehrsunfallaufnahme wieder in den Streifenwagen eingestiegen war, kam eine unbeteiligte 52-Jährige, öffnete die hintere Türe, wo die 22-jährige Polizeibeamtin in Ausbildung saß und schlug dieser unvermittelt und völlig grundlos mit der Hand ins Gesicht.Die Polizeibeamtin in Ausbildung erlitt hierdurch eine Rötung im Gesicht. Die amtsbekannte Angreiferin wurde vorläufig festgenommen.