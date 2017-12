Beim Brand einer Scheune am Sonntagmittag in Weihenzell (Landkreis Ansbach) wurde auch das direkt angrenzende Wohnhaus in Mitleidenschaft gezogen. Drei Bewohner versorgte der Rettungsdienst wegen Verdacht auf leichte Rauchgasvergiftungen vor Ort. Das teilt die Polizei mit.



Aus bislang unbekannter Ursache brannte gegen 11.30 Uhr der Dachstuhl einer Scheune in der Bergstraße. Dabei griff das Feuer auch auf den Dachstuhl des Wohnhauses über. Die Freiwilligen Feuerwehren der umliegenden Gemeinden waren mit Löscharbeiten beschäftigt. Zusammen mit dem Rettungsdienst waren rund 170 Einsatzkräfte vor Ort.



Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf über 150.000 Euro. Die abschließenden Ermittlungen übernimmt die Kripo Ansbach.