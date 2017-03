Feuchtwangen: Bei Gartenarbeit verunglückt - Mann schwebt in Lebensgefahr

Akute Lebensgefahr besteht bei einem 79-jährigen Rentner, der am Dienstagvormittag in seinem Garten bei Baumschneidearbeiten in Feuchtwangen verunglückte, wie die Polizeiinspektion Feuchtwangen mitteilte.



Während seine Helfer auf der Wiesenfläche die abgeworfenen Holzreste aufsammelten, schnitt der Senior auf der ordnungsgemäß und stabil an dem Baum angelegten Leiter in etwa drei Meter Höhe die überschüssigen Äste und Zweige ab. Offenbar mühte er sich an einem in der Baumkrone verhakten Ast ab, dass er plötzlich und unerwartet von der Leiter fiel. Während des Sturzes drehte sich der Mann und landete mit dem Oberkörper nach vorne auf einem Erdhügel.



Mann weiter in sehr kritischem Zustand

Die Verletzungen durch den Aufprall waren so schwer, dass der Mann zunächst das Bewusstsein verlor und sogar vom Rettungsdienst vor Ort noch erfolgreich reanimiert werden konnte. Aktuell wird der Gesundheitszustand als sehr kritisch bezeichnet.



Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen der Polizei derzeit nicht vor.