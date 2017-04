Feuchtwangen: 29-Jähriger verfolgt Freund im Drogenwahn und bricht vor Polizei zusammen

Ein 29-Jähriger rastete am Mittwochnachmittag in Feuchtwangen völlig aus, nachdem er zusammen mit einem Freund eine Kräutermischung geraucht hatte.



Der 38-jährige Freund flüchtete laut Polizei zunächst aus der Wohnung, in der die beiden vorher saßen, als der 29-Jährige urplötzlich verkrampfte und aggressiv wurde. Der 38-Jährige rannte zunächst um den Häuserblock und wurde dabei von seinem Freund verfolgt.



Schließlich kehrte er in die Wohnung zurück und schlug dem Verfolger gerade noch rechtzeitig die Tür vor der Nase zu. Ihm blieb nichts anderes übrig, als die Ordnungshüter zu Hilfe zu rufen, die den "völlig neben sich stehenden" 29-Jährigen mit nacktem Oberkörper im Treppenhaus antrafen. Er schwankte stark und fantasierte, er sei von einer Schlange gebissen worden.



Noch bevor die Beamten einschreiten konnten, brach der Mann urplötzlich zusammen und verlor das Bewusstsein. Der alarmierte Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus nach Dinkelsbühl.



Für die Polizeibeamten war der Einsatz noch nicht beendet. In der Wohnung fanden sie den Grund des Ausrastens: ein Beutel mit einer Kräutermischung, die verbotene Rauschgiftsubstanzen beinhaltete. Nun sehen sich die beiden Freunde noch mit einem Strafverfahren konfrontiert.