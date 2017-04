Dinkelsbühl: Betrunkener verwechselt Bahngleise mit Straße

Am Samstag gegen 23.10 Uhr wurde der Polizeiinspektion Dinkelsbühl telefonisch mitgeteilt, dass ein Auto auf den Bahngleisen in Dinkelsbühl zum Stehen gekommen ist. Die Bahnschranken waren heruntergelassen und das Andreaskreuz mit der integrierten Ampelanlage zeigte Rotlicht, wie weiter mitgeteilt wurde. Dies berichtet die Polizei.



Von Zeugen wurde eine männliche Person beschrieben, die aus dem Pkw ausgestiegen war und sich vom Ort des Geschehens entfernt hatte.



Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Pkw die B 25 stadteinwärts. Der Pkw bog auf dem Bahnübergang nach rechts auf die Gleise ab. Nachdem das Auto circa 15 Metern auf den Gleisbett unterwegs war, fuhr er sich an einem Weichenstück auf dem Schotterbett fest.



Offensichtlich unter Alkoholeinfluss

Nachdem der Fahrer sich von der Unfallstelle entfernt hatte und vor Ort nicht mehr angetroffen wurde, wurde der Halter des Fahrzeuges aufgesucht. Hier konnte ein 31-jähriger Mann angetroffen werden, auf den die Beschreibung gepasst hatte.



Offensichtlich stand der Fahrer unter Alkoholeinfluss. Der Fahrer wurde vorläufig festgenommen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Ansbach wurde beim Beschuldigten eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Pkw angeordnet.



Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen. Nach bisherigen Sachstand kann über die Beschädigungen im Gleisbereich und an Beschädigungen dem Pkw noch keine Angaben gemacht werden.



Gegen den 31-jährigen wurden Ermittlungen wegen Trunkenheit im Verkehr, Gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis aufgenommen. Zeugen die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Dinkelsbühl unter der Telefonnummer 09851/57190 in Verbindung zu setzten.