Auto übersehen - Kollision mit drei Verletzten im Kreis Ansbach

Am Sonntagnachmittag kam es auf der Hochstraße, zwischen Oberdachstetten und Neudorf zu einem Verkehrsunfall, wie News 5 berichtet.Der Fahrer von einem weißen BMW wollte von der ST2253 auf die Hochstraße einbiegen und übersah dabei einen blauen Polo, der auf dieser in Richtung Neudorf unterwegs war. Die beiden Fahrzeuge kollidierten im Kreuzungsbereich frontal und der Polo wurde durch die Wucht des Aufpralls in den Graben geschleudert.Insgesamt wurden drei Personen verletzt, zwei davon saßen im BMW, und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Verkehr an der Unfallstelle wurde durch die Polizei geregelt. Die geschätzte Schadenshöhe liegt bei ungefähr 10.000 Euro.