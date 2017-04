Ansbach: Unbekannter bringt explosiven Gegenstand an Tür an und zündet ihn

Am Samstagabend ist es gegen 22:00 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in Ansbach zu einem lauten Knall gekommen. Dies berichtet die Polizei.Nach ersten Erkenntnissen hatte ein Unbekannter an einer Wohnungstür in der Schalkhäuser Straße einen explosiven Gegenstand angebracht und gezündet. Durch die Explosion wurden zwei Türen und ein Flurlicht beschädigt.Der Schaden beläuft sich auf etwa 1.500 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Auch in der betroffenen Wohnung befand sich zur Tatzeit niemand.Die übrigen Bewohner wurden bis zum Abschluss der Tatortarbeit im BRK-Gebäude untergebracht und konnten anschließend wieder in ihre Wohnungen zurück. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.