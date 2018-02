A7 bei Steinfeld: Hoher Schaden durch Auffahrunfall

Ein schwerer Auffahrunfall hat sich am Sonntagabend bei Steinfeld auf der A7 ereignet, teilte die Polizei mit. Drei Menschen wurden verletzt, außerdem entstand ein Schaden von 60.000 Euro.



Zwischen den Autobahnanschlussstellen Bad Windsheim und Rothenburg hatte sich aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens gegen 21.30 Uhr vor einer Baustelle ein etwa ein Kilometer langer Rückstau gebildet. Ein 55-jähriger Fahrer eines Schaustellerfahrzeuges bemerkte die Situation zu spät und fuhr auf das Stauende auf. Der Schausteller-Lastwagen schob drei Autos ineinander, wobei sich in den beiden vorderen Fahrzeugen drei Menschen Verletzungen zuzogen. Drei Fahrzeuge, darunter der verursachende Lastwagen, wurden total beschädigt.



Die Autobahn musste bis zur Räumung der Unfallstelle Richtung Ulm für zwei Stunden komplett gesperrt werden. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Bad Windsheim durch die Autobahnmeisterei abgeleitet.