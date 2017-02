87-Jähriger trennt sich in Feuchtwangen mit Kreissäge Daumen ab

Am Donnerstagnachmittag verletzte sich ein 87-jähriger Rentner mit einer Kreissäge. Er war gerade dabei in seinem Schuppen in Feuchtwangen im Ortsteil Mögersbronn Holz zu sägen.



Er trennte sich mit der Kreissäge den Daumen ab

Beim Schieben Richtung Sägeblatt trennte er sich seinen Daumen ab, was einen hohen Blutverlust zur Folge hatte. Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum nach Würzburg geflogen.