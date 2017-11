Playboy: erstes Transgender-Playmate der Geschichte und Hugh Hefner auf dem Cover

US PLAYBOY MAY 2014 BY RYAN MAC GINLEY FOREVER GRATEFUL. #HUGHHEFNER #LEGEND #AVANDGARDE #PLAYBOY Ein Beitrag geteilt von INES RAU (@supa_ines) am 28. Sep 2017 um 8:38 Uhr

Wie das Magazin am Mittwoch mitteilte, entstand das Schwarz-Weiß-Foto im Jahr 1965. Hefner war Ende September im Alter von 91 Jahren in Los Angeles gestorben.Das US-Promiportal "People.com" schreibt, Hefner sei damit der erste Mann überhaupt, der alleine - also ohne weibliche Begleitung - auf dem "Playboy"-Titel abgedruckt wird. Auf den ersten sechs Seiten der Ausgabe wird nach Verlagsangaben Hefners Leben gefeiert. Eine mehr als 100 Seiten starke Sonderausgabe soll demnächst erscheinen.Außerdem gibt es eine Premiere: Zum ersten Mal in der 64-jährigen Geschichte des Magazins posiert ein Transgender-Model als Playmate. Das französische Model Ines Rau erscheint in der Magazinmitte der Novemberausgabe.Der Sohn von Hugh Hefner, führender Kreativdirektor beim Playboy, sagte gegenüber der New York Times, es sei das Richtige, jetzt eine Transfrau als Playmate zu wählen: "Wir sind an einem Punkt, an dem sich Geschlechterrollen weiterentwickeln." Die Wahl von Ines Rau stehe neben ihren Qualitäten als Model für die Werte, die das Magazin in seinen frühen Jahren stark verkörperte.Hugh Hefner hatte den "Playboy" im Jahr 1953 gegründet. Die Mischung aus Nacktaufnahmen, Artikeln, Interviews, deftigen Herrenwitzen und Tipps für den Umgang mit Frauen veränderte in den folgenden Jahrzehnten nach und nach die Moralvorstellungen der prüden US-amerikanischenGesellschaft.