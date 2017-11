Keinen Bock auf Bügeln - diese fünf Dinge tun Männer im Haushalt nur ungern

Bügeln gehört zu den Tätigkeiten im Haushalt, die Männer gar nicht mögen. Das zeigt eine repräsentative Befragung des Marktforschungsinstituts Innofact. 37 Prozent der befragten Männer gaben demnach an, dass sie diese Aufgabe besonders ungern erledigen.Ein Drittel (33 Prozent) gab an, dass Fensterputzen nicht ihr Ding ist. Und auch das Bad zu putzen, ist bei vielen unbeliebt - diese Aufgabe nannten 30 Prozent. Kochen oder den Mülleimer leeren finden dagegen eher wenige Männer schlimm (11 Prozent).Den meisten Streit in Beziehungen verursacht der Umfrage zufolge das allgemeine Aufräumen (21 Prozent aller Befragten), das Wischen von Böden und Abstauben von Möbeln (13 Prozent) sowie das Reparieren und Warten von defekten Gegenständen (11 Prozent).Immerhin gaben 30 Prozent der Befragten an, dass sie sich nie wegen der Hausarbeit streiten. Allerdings haben 10 Prozent auch noch nie mit jemandem zusammen einen Haushalt geführt.Im Auftrag der Online-Partneragentur Parship wurden im Oktober 1040 Personen zwischen 18 und 65 Jahren befragt. Davon lebten 689 aktuell in einer Beziehung.Suchst du einen Partner? - Dann melde dich an auf single.inFranken.de