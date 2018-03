Video: Großbrand in "Rosenau" in Bayreuth - der Tag danach

Großbrand zerstört Diskothek "Rosenau" in Bayreuth



Das Feuer in der Diskothek "Rosenau" in Bayreuth (Bayern) ist unter Kontrolle, acht Menschen wurden verletzt. Die Anwohner wurden gebeten, ihre Fenster und Türen geschlossen zu halten.Was war passiert? Gegen 16 Uhr wurden die Einsatzkräfte in Bayreuth zu einem Brand gerufen. Wahrscheinlich durch pyrotechnische Arbeiten war zunächst ein Schwelbrand in der "Rosenau" ausgebrochen, der dann auf das ganze Gebäude übergriff.Gegen 19 Uhr löste die Stadt Bayreuth Katastrophenalarm aus, das Gebiet um die Badstraße wurde weiträumig abgesperrt. Der Brand war gegen 21 Uhr unter Kontrolle, am Freitagmorgen wurde er als gelöscht gemeldet, der Katastrophenalarm wurde wieder aufgehoben. Der Schaden beträgt wohl mehrere Hunderttausend Euro, die Diskothek ist völlig zerstört.