Bergkirchweih - Videos: So schön ist die Bergkirchweih in Erlangen

Video: Was ist die Bergkirchweih in Erlangen?

Video: Bergkerwa: Der Anstich 2016

Video: Impressionen von der Erlanger Bergkerwa

Bierkeller reiht sich an Bierkeller, frisches, fränkisches Bier in kühlen Tonkrügen, der Duft von Gebratenem liegt in der Luft, die Sonne scheint und die Musik spielt: Das ist der Burgberg um Pfingsten, wenn in Erlangen die fünfte Jahreszeit tobt: Die Bergkirchweih Den Berch, das größte Volksfest Frankens, muss man mit eigenen Augen gesehen haben - oder man schaut sich zumindest mal ein Video an.Kein Video zu sehen? Hier geht´s zum Erklärvideo Bergkerwa Mit dem Anstich beginnt tradtionell die Bergkirchweih in Erlangen. Der Bürgermeister hat jedes Jahr die Ehre, dass erste Fass anzustechen und das Freibier zu verteilen.Kein Video zu sehen? Hier geht´s zum Anstich 2016 Kein Video zu sehen? Hier geht´s zum Anstich 2015