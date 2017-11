SG Ebersdorf/SG Tell Neubau – LG-Auflage: Deutsche Meisterinnen unter uns!

FINALE-FAZIT:

– Beide Seniorleistungschützinnen aus Ebersdorf zeigten wieder einmal, was in ihnen steckt!Als Fünfte mit 314,0 Ringen (durchschn. 10,466 Ringe x 30 Schuss!) im Vorkampf unter 74 Teilnehmerinnen ihrer Wettkampfklasse 'Seniorinnen C' qualifizierte sichfür’s Finale und focht dort am Ende dann hochkonzentriert unter acht Finalistinnen mit ihrer Ebersdorfer und Neubauer Vereinskameradin(mit 314,5 R. an Platz 2 in der Qualifikationsrunde) den obersten Treppchenplatz aus! Beide haderten zwar nach dem Wettkampf etwas mit ihren Ergebnissen, da sie damit unter ihrem gewohnten Standard blieben, aber am Ende war der Einzug ins Finale doch perfekt.Dass die beiden Schützenschwestern schon seit längerem als Luftgewehr-Auflage-Starterinnen des oberfränkischen Schützengaus Süd antreten, tut der allgemeinen Freude über diesen Doppelerfolg unter ihren Ebersdorfer Vereinskameradinnen und Schützenbrüder keinerlei Abbruch! Diese sprechen ihren beiden „Erfolgsmädels“ zu solchen nervenstarken Leistungen herzlich ihre Anerkennung aus und wünschen beiden Karins weiterhin gut Schuss für die SG Ebersdorf 1883 und bei der SG Tell Neubau!Die Ergebnisliste der DM 2017 in der Disziplin Luftgewehr Auflage vom 28.10.2017 gibt’s beim DSB!