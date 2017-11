Mit neuer Vorstandschaft und neuem Dirigent in die musikalische Zukunft

Bei der diesjährigen Generalversammlung des Musikverein Höfles-Vogtendorf e.V. stand nicht nur ein Jahresrückblick, sondern auch Neuwahlen auf dem Programm. Hierzu begrüßte die amtierende Vorsitzende Anja Hanuschke mehr als 40 aktive und passive Mitglieder im Vogtendorfer Schützenhaus. An die Bekanntgabe der Tagesordnung schloss sich das Totengedenken mit dem letzten musikalischen Gruß „Ich hatt‘ einen Kameraden“ an. Beim darauffolgenden Jahresbericht konnte auf viele örtliche und überörtliche Aktivitäten zurückgeblickt werden. Höhepunkte des Vereinsjahres waren neben dem traditionellen Jahresabschlusskonzerts gemeinsame Mitgliederausflüge sowie ein Tag der offenen Tür. Besonders freuen konnte man sich auch über einige Neueintritte, sowie die hohe Zahl an Neumitgliedern, die im Verein musikalisch ausgebildet werden. Dirigent Jürgen Fischer berichtete in seiner letzten offiziellen Handlung als Dirigent über musikalische Aktivitäten und Termine des vergangenen Jahres, ehe er nach 28-jähriger Tätigkeit seinen Nachfolger Andreas Thiel vorstellte, der von jetzt an die musikalische Leitung des Vereins übernimmt. In einem letzten Bericht informierte der Kassier über die aktuellen finanziellen Verhältnisse, die von den Kassenprüfern bestätigt wurden. Turnusgemäß wurde im Anschluss die Neuwahl der gesamten Vorstandschaft durchgeführt.

Der Wahlvorstand ermittelte folgendes Ergebnis:

1. Vorsitzende Claudia Wellach, 2. Vorsitzende Ines Hergenröther, Kassier Sabine Fischer, Schriftführer Kerstin Klinger und stellvertretender Schriftführer Alexander Riemer. Als Beisitzer wurden Peter Hergenröther, Melanie Thiel, Ludwig Klinger, Hans Jürgen Förtsch sowie Frank Stumpf in den Vorstand gewählt. Kassenprüfer sind Walter Karl und Harald Bauer.

Die neue Vorsitzende Claudia Wellach schloss die Generalversammlung mit einem Ausblick auf die kommenden Termine ab. Der nächste große Auftritt wird das diesjährige Jahresabschlusskonzert am 26. Dezember (2. Weihnachtsfeiertag) in der Kirche St. Marien Höfles – erstmals unter der musikalischen Leitung von Andreas Thiel.