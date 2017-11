Michl Müller kommt zur Spielvereinigung Stegaurach

„Müller…nicht Shakespeare!“



Samstag, 28.04.18 um 20.00 Uhr

in der Aurachtalhalle

Eintritt: 29 €



Michl Müller geht mit seinem neuen

Programm „Müller…nicht Shakespeare!“

auf Tour und kommt auch wieder nach

Stegaurach zur Spielvereinigung!



Scharfsinnig nimmt Michl Aktuelles aus

Politik oder Gesellschaft aufs Korn, dabei

ist der Humor des fränkischen Kabaret-

tisten gewohnt lebensnah und authentisch.

Der selbsternannte „Dreggsagg“ (Fränk-

isch für „Schelm“) aus Bad Kissingen

spricht alles an, für ihn gibt es keine Tabus.



Nutzen Sie diese einmalige Chance,

Michl Müller live zu erleben und das ganz

in Ihrer Nähe! Dazu gibt es bei der Auto-

grammstunde nach dem Auftritt für die Fans

von Michl Müller extra kreierte, große

Eintrittskarten.



Die Karten haben in den Wochen nach dem Event auch Gültigkeit für zwei Schnupperstunden bei der Spielvereinigung in den Abteilungen: Fußball, Tennis, Gymnastik, Bauchtanz, Jazz-Dance, Gardetanz, Kinderturnen, uvm.. Kommen Sie einfach vorbei! Ort und Trainingszeiten entnehmen Sie bitte unserer Homepage.



Das Team der Spielvereinigung freut sich, Sie an diesem Abend begrüßen zu können.



Vorverkaufsstellen:

Sparkasse, Bamberger Straße 28, Stegaurach.

Raiffeisenbank Burgebrach-Stegaurach, Raiffeisenplatz 1, Stegaurach.

Papier-la-Papp und Poststelle, Matthias Bergmann, Mühlendorfer Straße 2, Stegaurach.

Info: Margot Scheer Tel: 0951 2970110