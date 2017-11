Heimpremiere der Andreas Hofer Schützen mit einem wertvollen Sieg

In der Regnitzarena Hirschaid empfingen die Sassanfahrter Schützen in der 2.Bundesliga Süd die FSG „Der Bund“ München II und den SV Peteraurach II. Beide Gastmannschaften haben auch eine erste Mannschaft in der 1.Bundesliga. Ein bravourös erkämpfte Sieg und eine vermeidbare Niederlage schlugen am Ende des Tages zu Buche. Vor einer imposanten Kulisse boten alle Schützen Schießsport vom feinsten. Das Team Andreas Hofer gewann den ersten Wettkampf gegen München mit 3:2. Nach einer kämpferischen Leistung verloren sie allerdings etwas unglücklich das Duell gegen Vizemeister SV Petersaurach mit 1:4. Die beste Leistung bot Sebastian Drawert, der mit 37 Zehnern, 2 Neunern und einem Achter das tolle Ergebnis von 396 Ringen erzielte.