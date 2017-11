Eine neue Ära bei der CSU in Zapfendorf

Zum ersten Stammtisch in der Amtszeit des neuen CSU-Ortsvorsitzenden von Zapfendorf hat Markus Hennemann in die Gastwirtschaft Jüngling geladen.

Viele interessierte Bürger folgten dem Aufruf, sich unter Anwesenheit mehrerer CSU-Mandatsträger aus erster Hand zu informieren.



Zunächst berichteten Gemeinderat Dr. Christopher Rosenbusch und 1. Bürgermeister Volker Dittrich aus dem Gemeinderat zu folgenden Themen:

o ICE-Baustelle

o Westtangente

o Waldkindergarten

o Mittelschule Zapfendorf

o Medizinisches Versorgungszentrum

o Sportplatz Zapfendorf

Da auch die Bürger ihre Sicht der Dinge zu den einzelnen Themen einbrachten, war ein ausgewogener Dialog gegeben.



Im Anschluss an die kommunalpolitischen Themen regte Dr. Thomas Brändlein eine Analyse der Bundestagswahl an. Dies löste eine lebhafte Diskussion aus und endete mit einem Ausblick zur Landtagswahl 2018 in Bayern.



Markus Hennemann stellte in Aussicht, sich zukünftig in regelmäßigen Abständen zu treffen. Dadurch soll der (kommunal)politische Meinungsaustausch mit den Bürgern gefördert werden.