Ein Schandfleck, der dem OB zuzuschreiben ist!

Steinhaufen auf der Flaniermeile! Welche Übersicht haben der OB und die Stadt Bad Kissingen eigentlich noch über Ihre Stadt? Obwohl der Oberbürgermeister fast täglich am ehemaligen Gelände der Staatsbad und Kurhaus Hotel vorbeikommt oder mit dem Rad dort fährt, kann er doch nicht den an dieser Stelle unmöglichen Ablagezustand für die Steine in der Ludwigstraße übersehen haben, ohne dabei die Hände über dem Kopf zusammen schlagen müssen. Aber NEIN, es interessiert ihn, wie vieles andere in der Stadt, einfach nicht.



Auch die Stadträte scheinen daran keinerlei Interesse daran zu hegen, das wenn schon dieser unmöglich, angebrachte Bretterzaun des Freistaates eine Schande für diesen Bereich ist, dann sollte wenigstens der Bereich davor immer im besten Zustand sein. Dieses Stück wird gerne von Rollstuhlfahrern genutzt, damit Sie nicht im vorderen sehr stark frequentierten Bereich fahren müssen. Auch sollte die Flaniermeile für den Gast, beim OB und den Stadträten an oberster Stelle stehen. Man hätte diese Steine auch ohne Probleme in der Prinzregentenstraße vor dem ehemaligen Kurhausbad abstellen können, da dieser Bereich ohnehin ständig mit Autos zugeparkt ist.



Wenn die Damen und Herren, die für unsere Stadt zuständig sind so weitermachen, wird es Zeit, dass man endlich mal Bürger und einen neuen OB Mann oder Frau findet, die sich dann gemeinsam an die früher geltenden Vorschriften erinnern und vor allem was Tourismusfördernd ist. Andere Kurorte sind uns da längst überlegen.