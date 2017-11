"Die Seele braucht mehr als ein Pflaster" Buchvorstellung mit Sr. Teresa

" Was für ein wunderschöner Abend meines Lebens." am Ende der Releaseyparty im Don Bosco Saal der Pfarrei Hannberg. Ihr Dank ging am Ende der Buchvorstellung an Pfr. Johannes Saffer für seine einführenden Worte, dem großartigen Claus Keller am Piano, an Schwester Claudia und dem „Sing & Pray" Chor, allen lieben Gästen, Freunden und Fans. Am Schluss verteilte sie Rosen an die Teilnehmer. Vor und nach der Lesung bestand die Möglichkeit sich bei Häppchen und Sekt noch zu unterhalten und auch mit Sr. Teresa ins Gespräch zu kommen. Am Ende des Abends bedankte sie sich noch beim Team von „ Fest und Feiern“ und ihrem Pfarrer Franz, der an sie geglaubt hat, dass ich es schaffe und alle Unterstützung und meinem guten Gott für alle Gnade.